Annem Ankara dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara dizisi ne zaman hangi kanalda yayımlanacak?
Yakında yayın hayatına başlayacak olan BKM dizisi "Annem Ankara"nın konusu,oyuncuarı ve yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Annem Ankara dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara dizisi ne zaman hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Faruk Teber’in yönetmen koltuğunda oturacağı, Başak Angigün’ün senaristliğini üstleneceği dizinin çekimleri yakında başlayacak. Yeni BKM dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Annem Ankara dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara dizisi ne zaman hangi kanalda yayımlanacak?
ANNEM ANKARA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 80’li yılların sonunda başlıyor, 90’lı yılların ilk yıllarında geçiyor ve senarist Başak Angigün’ün annesi Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü Zuhal Angigün’ün gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor.
ANNEM ANKARA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür “Zuhal” ve “Hasan” rolleriyle başrolleri paylaşıyor. Zuhal ve Hasan çiftinin çocuklarına Durukan Çelikkaya ve Mustafa Enis Bilen hayat verecek.
Ezgi Gör, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş gibi isimler kadroda yer alacak diğer isimler arasında.
ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Annem Ankara dizisinin henüz bir yayın tarihi yok. Dizinin çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor.
ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Annem Ankara dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.
MEHMET GÜNSÜR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Şehzade Mustafa" karakterine hayat vererek tanınan Mehmet Günsür 10 yıllık bir aranın ardından ilk defa bir televizyon dizisinde rol alacak. Mehmet Günsür son dönemde Atiye, Fi ve Arayış gibi dijital platformlarda yayımlanan dizilerde rol almıştı. İşte Mehmet Günsür'ün oynadığı diziler:
1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları
1999 - Sır Dosyası
2001 - Don Matteo
2003 - Pilli Bebek
2004 - Kasırga İnsanları
2005-2006 - Beyaz Gelincik
2007-2008 - Bıçak Sırtı
2011 - Saïgon, l'été de nos 20 ans
2012-2014 - Muhteşem Yüzyıl
2021 - La Compagnia del Cigno
2022 - Lea - Un nuovo giorno
2022 - Devils
Mehmet Günsür'ün rol aldığı filmler:
1997 - Hamam
2001 - Gli amici di Gesù - Tommaso
2001 - Gli amici di Gesù - Giuda
2002 - İtalyan
2003 - Il papa buono
2003 - O Şimdi Asker
2003 - Stregeria
2004 - Hayal Kurma Oyunları
2004 - Non ci sarebbe niente da fare!
2005 - Anlat İstanbul
2007 - Fall Down Dead
2008 - Se chiudi gli occhi
2010 - Ses
2010 - Matrimoni e altri disastri
2011 - Aşk Tesadüfleri Sever
2011 - Master Plan
2014 - Unutursam Fısılda
2017 - İstanbul Kırmızısı
2017 - Martıların Efendisi
2020 - Figli
2023 - Atatürk
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- Ustasından reyhan şerbeti tarifi
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanede çökme!