Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:02

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:02

Faruk Teber’in yönetmen koltuğunda oturacağı, Başak Angigün’ün senaristliğini üstleneceği dizinin çekimleri yakında başlayacak. Yeni BKM dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Annem Ankara dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara dizisi ne zaman hangi kanalda yayımlanacak?

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 80’li yılların sonunda başlıyor, 90’lı yılların ilk yıllarında geçiyor ve senarist Başak Angigün’ün annesi Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü Zuhal Angigün’ün gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür “Zuhal” ve “Hasan” rolleriyle başrolleri paylaşıyor. Zuhal ve Hasan çiftinin çocuklarına Durukan Çelikkaya ve Mustafa Enis Bilen hayat verecek.

Ezgi Gör, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş gibi isimler kadroda yer alacak diğer isimler arasında.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin henüz bir yayın tarihi yok. Dizinin çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

MEHMET GÜNSÜR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Şehzade Mustafa" karakterine hayat vererek tanınan Mehmet Günsür 10 yıllık bir aranın ardından ilk defa bir televizyon dizisinde rol alacak. Mehmet Günsür son dönemde Atiye, Fi ve Arayış gibi dijital platformlarda yayımlanan dizilerde rol almıştı. İşte Mehmet Günsür'ün oynadığı diziler:

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

1999 - Sır Dosyası

2001 - Don Matteo

2003 - Pilli Bebek

2004 - Kasırga İnsanları

2005-2006 - Beyaz Gelincik

2007-2008 - Bıçak Sırtı

2011 - Saïgon, l'été de nos 20 ans

2012-2014 - Muhteşem Yüzyıl

2021 - La Compagnia del Cigno

2022 - Lea - Un nuovo giorno

2022 - Devils

Mehmet Günsür'ün rol aldığı filmler:

1997 - Hamam

2001 - Gli amici di Gesù - Tommaso

2001 - Gli amici di Gesù - Giuda

2002 - İtalyan

2003 - Il papa buono

2003 - O Şimdi Asker

2003 - Stregeria

2004 - Hayal Kurma Oyunları

2004 - Non ci sarebbe niente da fare!

2005 - Anlat İstanbul

2007 - Fall Down Dead

2008 - Se chiudi gli occhi

2010 - Ses

2010 - Matrimoni e altri disastri

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever

2011 - Master Plan

2014 - Unutursam Fısılda

2017 - İstanbul Kırmızısı

2017 - Martıların Efendisi

2020 - Figli

2023 - Atatürk