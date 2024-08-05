Instagram yasağı ne zaman kalkacak? Kritik görüşmede META'ya şartlar sunuldu

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:38

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:27

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu Instagram'ın yetkilileri arasında saat 13.00'da bir görüşme yapılacağı duyurulmuştu.

Bakan Uraloğlu'nun görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Söz konusu görüşmenin başladığı bildirildi. Görüşmeden nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

INSTAGRAM'A 3 ŞART

Habertürk'ün aktardığına göre, görüşmede Instagram yetkililerinin önüne, Türkiye adına üç maddelik şart konuldu.

O maddeler şöyle:

- Tüketici haklarına dikkat edin. Instagram kullanıcılarının paylaşımları kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.

- Katalog suçlarda içerikleri hızlıca kaldırın.

- Terör örgütü PKK kırmızı çizgimizdir. Bu konuda da içerik kaldırmada sorunlar yaşanıyor. Daha hızlı hareket edilmeli.

KABİNE SONRASINI İŞARET ETTİ

Gazeteci Bülent Aydemir de sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın bugün büyük bir olasılıkla açılacağını duyurdu. Cevizoğlu, paylaşımına ayrıca "Son dakikada İnstagram yetkililerinden kaynaklanan vazgeçme olmazsa" diye de not düştü.

META'DA AÇIKLAMA

Öte yandan Meta Sözcüsü de Instagram erişim engeline ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.