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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2026-2027 akademik yılı ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2026-2027 akademik yılı ne zaman başlayacak?

26.08.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2026-2027 akademik yılı ne zaman başlayacak?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından milyonlarca öğrencinin ve ailenin odak noktası haline gelen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı üniversite açılış tarihleri netleşiyor. Güz dönemi dersleri ne zaman başlıyor, kayıt yenileme süreçleri ne zaman yapılacak?
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Türkiye genelinde milyonlarca yükseköğretim öğrencisini ve yeni kazanan adayları ilgilendiren 2026-2027 akademik yılı maratonu için geri sayım resmen başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması, üniversite kayıtlarının tamamlanması ve barınma telaşının başlamasıyla birlikte gözler üniversitelerin senato kararlarına çevrildi. Her yıl eylül ayının ortası itibarıyla hareketlenen kampüslerde, bu yıl derslerin hangi tarihte başlayacağı en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte yeni döneme dair merak edilen akademik takvim ayrıntıları...

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2026-2027 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eylül ayının üçüncü haftasında kapılarını açıyor:

Üniversitelerin genel kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda derslerin büyük kısmının 21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Bazı tıp, diş hekimliği veya hazırlık sınıfları bulunan fakülteler ile bazı vakıf üniversiteleri oryantasyon haftasını da kapsayacak şekilde ders başını bir hafta öne çekerek 14 Eylül 2026 haftasında eğitime başlayabiliyor.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye ara sınıflardan devam eden öğrenciler ve yeni kayıt yaptıranlar için kritik tarihler eylül ayının ilk iki haftasında yoğunlaşıyor:

Mevcut öğrenciler için ders kayıtları ve danışman onayları genellikle 14 – 18 Eylül 2026 haftasında gerçekleştiriliyor.

Üniversiteye bu yıl ilk kez yerleşen adaylar için ise kayıt işlemlerinin ardından fakültelere uyum (oryantasyon) programları düzenleniyor ve ardından ders zoru başlıyor.

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