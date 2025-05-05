Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:02

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:02

Üniversitelerde bahar dönemi sona yaklaşırken gözler akademik takvimlere çevrildi. Peki, Üniversiteler ne zaman kapanacak? Üniversitelerde yaz tatili ne zaman?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Üniversitelerin yaz tatiline giriş tarihleri, her üniversitenin kendi akademik takvimine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle, lisans ve ön lisans programlarında bahar dönemi dersleri Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında sona ermekte, ardından final sınavları yapılmaktadır. Bu nedenle, birçok üniversitede yaz tatili Haziran ayının ortalarına doğru başlamaktadır.

Ancak, kesin kapanış tarihleri üniversitelerin kendi akademik takvimlerine bağlıdır. Örneğin, bazı üniversitelerde yaz öğretimi veya yaz okulu programları Temmuz ayı sonlarında başlayıp Eylül ayına kadar sürebilmektedir.

Bu nedenle, üniversitenizin resmi web sitesinde yayımlanan güncel akademik takvimi incelemeniz, kesin tarihleri öğrenmeniz açısından önemlidir.