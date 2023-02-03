Üniversitelerde güvencesiz çalışan tek kadro doktor öğretim üyeleri

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:48

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:48

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören kanun teklifi, 19 Ocak’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlileri 33/a kapsamına alınırken, doktor öğretim görevlileri kapsam dışında bırakıldı. Böylece, üniversitelerde sözleşmeli ve iş güvencesi olmadan çalışan tek kadro, doktor öğretim üyeleri oldu.

RİSK VE GARABETLER ÜRETECEKTİR

Araştırma görevlilerinin bu kapsama alınmasının olumlu bir gelişme olmasına karşın doktor öğretim görevlilerinin dışarıda bırakılmasının ayrımcılık ve eşitsizliğe yol açacağı yorumları yapıldı. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın, “Son yasal düzenlemeye araştırma görevlilerinin de eklenmesiyle, üniversite sisteminde sözleşmeli olarak ve iş güvencesi olmadan çalıştırılmaya devam eden sadece doktor öğretim üyeleri kalmıştır. Doktor öğretim üyelerinin bu sürecin dışında tutulmaları ve üniversite sistemindeki tek güvencesiz kesim haline getirilmeleri eğitim-öğretim süreçleri açısından da bazı risk ve garabetler üretecektir” dedi.

GÜVENCELERİ SAĞLANMALI

Doktor öğretim üyelerinin eğitim öğretim ve araştırma süreçlerinde kritik öneme sahip olduklarına dikkat çeken Sayın şu ifadeleri kullandı:

Doktor öğretim üyelerinden iş güvencesinden yoksun bir ortamda nitelikli bilimsel üretimde bulunmaları beklenmemelidir. Bu durum yönetim süreçleri açısından da sorunlara neden olacaktır. Profesör veya Doçent bulunmayan bölümlerde yöneticilik görevlerini doktor öğretim üyeleri yerine getirmektedir. Güvencesiz ve işini kaybetme riskiyle yaşayan bir yöneticinin kendisinden daha sağlam kadrolarda çalışan diğer personeli idare etmesi kaçınılmaz olarak çeşitli sorunlar yaratır. Kadro olmadığından mezun olan araştırma görevlileri, doçent olana kadar araştırma görevlisi olarak kalmayı daha güvenceli bir yol olduğu için tercih edecektir. Bu durum zamanla doktor öğretim üyesi sayısının azalmasına neden olacak ve üniversitelerde ders verebilme hakkına sahip olan öğretim üyesi sayısında açık oluşacaktır.

50/D VE 33/A NEDİR?

50/d maddesinde, “50-d araştırma görevlisi kadrosuna yüksek lisans eğitimi devam etmekte iken ataması yapılan kişiler eğitimini tamamladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde devlet üniversitelerinde alanında bir doktora programına kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kadrosuyla ilişiği kesilerek görevine son verilir” deniliyor. 33/a maddesinde ise “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır” deniliyor.