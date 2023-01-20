Eğitim Sen Bakan Mahmut Özer'e karne verdi: Sıfırlarla dolu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:08

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 19:39

Eğitim Sen, okulların yarıyıl tatiline başlaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer için hazırladıkları karneyle ilgili bakanlık önünde açıklama yapmak istedi.

Polisin izin vermemesi üzerine açıklama, Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube önünde yapıldı. Burada, Bakan Özer’e verilen karne okundu.

Açıklamayı Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Sacit Ünalmış yaptı. Öğretmenleri kademelere ayıran kariyer basamakları sınavı ile maaş farklılıkların yaratıldığını belirtilen Ünalmış, şunları söyledi:

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET”

Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan, aynı işi yaptığı halde bu kadar farklı ücretlendirme yapılan başka bir meslek grubu bulmak mümkün değildir. Eğitim Sen olarak talebimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu sonucunda oluşan ücret farklarının ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi, derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak en düşük öğretmen maaşının yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmesidir.





Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim Sen, her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır.

KURUL: “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BÜTÇESİ 435 MİLYAR TL AMA SERMAYEDEN ALINMAYAN VERGİ 1 TRİLYON”

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul ise, şunları söyledi: