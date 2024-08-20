Üniversitelerde kontenjanlar yeniden belirlendi, en büyük düşüş ilahiyatta görüldü

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) son üç yıldır giren ve tercih yapma hakkı olan yaklaşık 2.9 milyon genç tercihte bulunmadı. Bu yıl 28 bin 944 kontenjan boş kaldı. En çok talep gören ve beş binin üzerinde kontenjanı olan programların bazılarında artış, büyük bir bölümünde ise azaltma yapıldı. Politik nedenlerle abartılı biçimde şişirilen ve en yüksek kontenjana sahip alan haline getirilen ilahiyat kontenjanları da düşürülen kontenjanlar arasında.

Bu olumsuz tablonun nedenleri üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, “Yükseköğretimin başta nitelik ve demokratikleşme olmak üzere diğer yapısal sorunlarını çözecek adımlar ivedilikle atılmalıdır” dedi.

İLAHİYAT ŞİŞİRİLDİ

Dinçer’in yaptığı çalışmaya göre en çok talep gören programlardan bazılarının yeni kontenjan durumları şöyle:

TIP VE HEMŞİRELİK (+276): Toplam tıp kontenjanı 152, hemşirelik kontenjanı 124 arttı. Artışın neredeyse tamamı devlet üniversitelerinde oldu. Vakıf üniversitelerinin önemli bir kısmında kontenjan düşüşleri yaşandı.

İŞLETME (+1537): Barajın kaldırılması ile tam doluluğa ulaşan İktisadi ve idari bilimler fakültesi programlarından birisi olan işletme kontenjanlarında bu yıl oldukça ciddi bir artış yapıldı. 84 devlet üniversitesinde kontenjanlar artırıldı.

HUKUK (-1172): Hukukta devlette 700 vakıflarda 300, KKTC’de ise 180 kontenjan azaltması yapıldı. Böylece hukuk kontenjanları yüzde 7.7 oranında düşürüldü. Bu düşüşte, geçen yıl boş kalan kontenjanların etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Halen 180 bin hukuk mezunu, 120 bin de hukuk öğrencisi olduğu düşünüldüğünde bu alanda istihdam sorunu olduğu da görülüyor.

MÜHENDİSLİKLER (-3455): 2023’te 70 mühendislik programı bulunuyordu. Bilgisayar, elektrik ve elektronik, makine, endüstri, yönetim bilişim sistemleri mühendisliklerinde kontenjanlar azalırken yazılım mühendisliğinde artış oldu.



4 MİMARLIK (-1148): Mimarlık yüksek kontenjanlı programlar arasında yer alıyor Bu program mezunlarının istihdam olanağı bulmada her geçen gün zorlanmaları, program kontenjanında azaltmaya gidilmesine neden oldu.

EĞİTİM (-6675): Eğitim kontenjanı 42 bin 46’dan 35 bin 371’e çekildi. Yılda ortalama 20 bin öğretmen atanıyor ve bu atama sayısı da gelecek yıllarda düşecek. O nedenle sayının azaltılmasına devam edilmesi gerekir.

İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER (-7865): İlahiyat kontenjanları son yıllarda öyle abartılı bir biçimde şişirildi ki en yüksek kontenjana sahip olan alan noktasına getirildi. Siyaseten büyütülen İlahiyat ve İslami ilimler alanı nihayet gerçeklerin görülmesiyle belli bir seviyeye çekilmiş gibi görünüyor. Ancak çekilen bu seviye de yeterli değil.

GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIMI (+1500): Görsel iletişim tasarımı yeni bir alan olması nedeniyle mezunların iş bulma noktasında avantajlı oldukları bir program. O nedenle program kontenjanı 3559’dan 5059’a çıkartıldı.

