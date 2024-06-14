Kadınlara yönelik sözleri ile gündeme gelen İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.06.2024 - 18:51

Güncelleme: 14.06.2024 - 18:54

Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında duyurdu.

Viral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çok acı bir haberle güne başladım. Çok kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı vefat etti. Hepimizin başı sağolsun. Rabbim kıymetli eşine ve sevdiklerine dayanma gücü versin" ifadelerini kullandı.

KADINA YÖNELİK SÖZLERİ İLE GÜNDEME GELİYORDU

Emekli müftü Yusuf Kavaklı geçen yıl çıktığı bir programda, televizyonda sunuculuk ve programcılık yapan kadınların “çırılçıplak” giyindiğini iddia etmişti. Sunucu Nur Viral ise bu sözlere, “Kim çırılçıplak yayın yapıyor ya?” diye tepki göstermişti. Bunun ardından Kavaklı, "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi.

İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.

1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.

2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.