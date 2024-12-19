Üniversitelerle protokol yapan TÜGVA’dan öğrencilere etkin bir ‘Network’ vaadi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

AKP iktidarının laik eğitimi hedef alan politikalarına ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) okullarda tepki çeken birçok uygulamaya imza atıyor. TÜGVA son olarak “İhtisas Akademi Projesi” kapsamında üniversitelerle protokol imzalamaya başladı. Söz konusu projenin “İhtiyaç duyulan yetişmiş insan ihtiyacını sağlamayı, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmayı, öğrencilerin belirlenen konularda uzmanlaşmasını sağlamayı” amaçladığı ifade edildi. Eğitim sürecinde eleştirel düşünce, yeni medya ve iletişim gibi konuların yanısıra katılımcılara “İslam hukuku” ve “İslam dünyasındaki kriz bölgeleri ve güncel durumlar” gibi birçok konu ele alınacak.

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken TÜGVA, bu kapsamda birçok üniversite ile protokol imzaladı. Bu kapsamda Amasya Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile de protokol imzalandı. Bu kapsamda gençlere “etkin bir network” vaat edildi. Amasya Üniversitesi’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TÜGVA Amasya İl Temsilcisi Mehmet Akif Yivli protokolün, TÜGVA’nın üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı ‘İhtisas Akademi Projesi’ kapsamında çeşitli faaliyetleri içerdiğini ve gençlerin sosyal farkındalık, bilgi birikimi ve etkin bir network oluşturma fırsatları elde edeceği...” ifadeleri yer aldı.

MECLİS’E TAŞINMIŞTI

Geçen yıllarda TÜGVA’nın vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edilmişti. Eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşımıştı. Antmen, TÜGVA aracılığıyla bu kadroların hakimlik, kaymakamlık, subaylık, polis akademisi gibi yerlere yerleşmek istediklerinin görüldüğünü ifade ederek “Belgelerde astsubay aday listesi, polis özel harekat aday listesi ve subay aday listesi de yer almaktadır. Bu listelerde de yüzlerce kişinin bilgileri alınarak devlet kadrolarına yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir” açıklamalarında bulunmuştu.