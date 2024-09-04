Üniversiteliye bir yük daha: KYK zammı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Barınma ve beslenme sorunlarıyla mücadele eden üniversite öğrencilerinin sırtına bir yük daha eklendi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi. En düşük KYK ücreti 345 liradan 517 liraya, en yükseği ise 570 liradan 855 liraya yükseldi. Zam öğrencileri mağdur ederken artış oranına eğitimciler de tepki gösterdi. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale, “Devletin, üniversite eğitimi almak isteyen ve buna hak kazanan öğrencileri ve bu öğrencilerin ailelerini yaptığı yurt zamlarıyla nasıl bir bilinmezliğin içine sürüklediği ortadadır. Yurt fiyatları düşürülmelidir” dedi.

Gazetemize konuşan Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez ise çok sayıda öğrencinin ev kiraları ve yurt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle eğitimine ara vermek ya da tamamıyla bırakmak zorunda kaldığını anımsatarak “Çoğu öğrenci için farklı bir şehirde üniversite okumak hayal oldu” ifadelerini kulandı.