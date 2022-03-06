YÖK eşitsizliği kabul etti: Vakıf üniversitelerini uyardı

06 Mart 2022 Pazar, 13:58

Vakıf üniversitelerinde akademisyenlere karşı uygulanan eşitsizlikler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi. Kurul 9 Şubat 2022 tarihinde bu gündemle bir toplantı gerçekleştirdi ve üniversitelerin bu konuda uyarılması kararlaştırıldı.

"KADROYA BAĞLI ÖDEMELER DİKKATE ALINIR"



Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, üniversitelere gönderilen yazıda, "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır” hükmü hatırlatıldı.

Kararda yine de bu konuda şikayetlerin geldiği ifade edilerek şunlar denildi:

“Ancak vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarından ücretlere ilişkin vakıf yükseköğretim kurularının ilgili kanun hükmünü uygulamadığı ya da uygulansa bile devlet üniversitelerinde çalışan akademik personelin ücretlerine yansıyan zamların kendi ücretlerine yansıtılmadığı yahut ücretlerinin zamanında ödenmediği gibi hususlarda Kurulumuz Başkanlığına çeşitli şikayetler ulaşmaktadır. Söz konusu şikayetler müzakere edilmiş olup yapılan müzakere neticesinde; vakıf yükseköğretim kurumlarına, öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasının uygun olduğuna karar verildi.”

YÖK'ten gönderilen yeni yazının vakıf üniversiteleri tarafından nasıl yorumlanacağı, bir uygulama değişikliği getirip getirmeyeceği ve yasayı yine uygulamayanların bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu.