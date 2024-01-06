Üniversiteyi kazanan 500 binden fazla genç kayıt yaptıramadı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:49

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:49

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in, üniversiteyi kazanmış olmasına rağmen kayıt yaptıramamış öğrenciler ve kayıtlarını donduran öğrencilere ilişkin verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yanıt geldi. Tekin, Başevirgen’in soru önergesine verdiği yanıtta, 2023 yılında 157 bin 576 öğrencinin üniversite eğitimi almaya hak kazanmış olmasına rağmen kayıt yaptıramadığını, son 5 yılda ise eğitimini donduran öğrenci sayısının 268 bin 714 olduğunu açıkladı.

“2023 YILINDA 157 BİN 576 ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRAMADI”

Bakan Tekin’in yanıtlarını değerlendiren CHP’li Başevirgen, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergemize verdiği yanıtta üniversite öğrencilerimizin düştüğü duruma ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Bakandan gelen yanıtta; 2023 yılında 157 bin 576 öğrencinin üniversite eğitimi almaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramadığı belirtilirken, son 5 yıllık süre içerisinde 518 bin 549 öğrencinin üniversitede okumaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramadığı da ortaya çıktı” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen



“ARTIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLE GİZLEYEMİYOR”

Başevirgen, bir diğer üzücü verinin de son 5 yılda eğitimini dondurmak zorunda kalan 268 bin 714 öğrenci olmasına dikkat çekti. Başevirgen, “Her geçen gün eğitimden uzaklaşan öğrencilerimizin durumunu artık Milli Eğitim Bakanlığı bile gizleyemiyor. Binlerce öğrenci üniversite okuma hakkı kazanmasına rağmen gerek ekonomik gerekçeler gerek barınma sorunları nedeniyle üniversite okuyamıyor” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNİ ALAN AKP İKTİDARININ UYGULADIĞI EKONOMİ VE EĞİTİM POLİTİKALARIDIR”

AKP’nin öğrencilerin hayallerini ellerinden aldığını söyleyen Başevirgen, “Evlatlarımız çalışıp emek vererek kazandığı üniversitelere gitse bile barınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Barınma sorununu çözse bu kez ekonomik gerekçelerle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarından feragat ederek okutmaya çalıştığı evlatlarının üniversite okuma hayallerini elinden alan, AKP iktidarının uyguladığı ekonomi ve eğitim politikalarıdır. Her ile üniversite açmayla övünen iktidar, o üniversitelerde öğrencilerin eğitim görebilmesini sağlayacak imkanları öğrencilerin ellerinden alıyor” açıklamasını yaptı.