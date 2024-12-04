Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır? İlk bursum başvuru şartları neler?

Üsküdar Belediyesi tarafından üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere 15 bin lira burs desteğine ilişkin başvurular alınmaya başlandı. Peki, Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır? İlk bursum başvuru şartları neler?

Üsküdar Belediyesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:17

Üsküdar Belediyesi, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlıyor. Peki, Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır? İlk bursum başvuru şartları neler?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLK BURDUM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

18-25 yaş aralığındaki öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıklayan belediye, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresinden alacak.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 3 Aralık Salı gününden 15 Aralık Pazar günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

İLK BURSUM BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18-25 yaş arasında olmak
  • Öğrenci veya ailesinin ikamet adresinin Üsküdar’da olması
  • Lisans veya ön lisans bölümüne yerleşmiş olmak
  • Devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak
  • Örgün eğitim öğrencisi olmak
  • Üniversiteye bu yıl yerleşmiş ve kaydolmuş olmak

Etiketler: #Üsküdar Belediyesi #burs #Sinem Dedetaş

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