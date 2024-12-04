Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:17

Üsküdar Belediyesi, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlıyor. Peki, Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır? İlk bursum başvuru şartları neler?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLK BURDUM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

18-25 yaş aralığındaki öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıklayan belediye, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresinden alacak.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 3 Aralık Salı gününden 15 Aralık Pazar günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

İLK BURSUM BAŞVURU ŞARTLARI