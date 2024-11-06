Üsküdar Üniversitesi’nden ‘Yaratılış bilimsel olarak kanıtlı’ iddiası

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

Üsküdar Üniversitesi’nde TÜBİTAK işbirliğiyle “Sekizinci Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” düzenlendi.

Kongre sonunda katılımcılar, bilimsel verilerin evrenin varoluşunun bilinçli ve tasarımsal olduğunu kanıtlayacak seviyeye ulaştığını iddia ederek, “yaratılış manifestosu” yayımladı. Manifestoda, “Biz bu yaratılış manifestosunu hazırlayanlar olarak, o sonsuz, mutlak ilim, irade, kudret ve hikmet sahibi zorunlu varlığın, Kuranıkerim’de ifade edilen Allah kavramına uyduğunu bütüncül bilim kanıtıyla ilan ve beyan ederiz” ifadeleri kullanıldı. Üsküdar Üniversitesi internet sitesinde manifestoya destek için imza kampanyası da açıldı. Manifestoya, bilimsel olmadığı ve kaynakçasında bulunan kaynakların güvenilir olmadığı gerekçesiyle tepki gösterildi. Manifesto hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan GazeteBilim Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, bu manifestonun Türkiye’deki bilim karşıtlığının örneklerinden biri olduğunu söyledi. Maraşo konuya ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti: “Manifesto”daki görüşler o kadar cahilce ve bilim dışı ki örneğin doğal seçilim ve materyalizme ilişkin öne sürülen görüşlerin ne evrim kuramıyla ne de materyalist felsefeyle herhangi bir ilgisi var. Kaynakçaya bakmak bile her şeyi açıklamaya yetiyor. Orada Nurculuğun kurucusu Saidi Nursi’ye ve Risale-i Nur’a gönderme yapılıyor.”

TÜBİTAK’A ELEŞTİRİ

Maraşo, etkinliğin ortağı olduğu belirtilen TÜBİTAK’ı da eleştirerek sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye’nin en üst düzey bilimsel ve teknik araştırma kurumu. Eğer kongrenin işbirlikçileri arasındaysa ve bu manifestodaki bilim dışı, inançla bilimi birbirine karıştıran görüşleri paylaşıyorsa mevcut TÜBİTAK yönetimi istifa etmelidir.”

Emrah Maraşo

‘EVRİM KARŞITLIĞI FETÖ İLE BAŞLADI’



Türkiye’de evrim karşıtlığının kökenlerine de değinen Maraşo, “Türkiye’deki evrim karşıtlığı FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in 60’ların sonu 70’lerin başında verdiği konferanslarla başladı. 12 Eylül darbesinden sonraki Millî Eğitim Bakanlığı, ABD’den Yaratılış Araştırma Enstitüsü Başkanı Henry M. Morris’i Türkiye’ye getirtti. Ardından bunların kitaplarını derleyerek evrim karşıtı bir rapor hazırladı. Yaratılış manifestosunda kaynaklar bölümünün birinci numarasındaki Adem Tatlı, Morris’in kitabının çevirmenlerinden biri. Türkiye’deki evrim karşıtlığının kaynaklarının ABD’li Hıristiyan dinciliği olduğunu görüyoruz” dedi.

