Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı mı? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci örnek soruları...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girecek adaylar, sınava yönelik 'ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı mı?' sorusunu merak ediyorlar. İşte, uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı mı? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci örnek soruları...
''Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" geçen mayıs ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sınava girecek öğretmenler ise, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik yayınlanacak ikinci soru kitapçığını merakla bekliyor. İşte, ayrıntılar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan "Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları" ayrı ayrı paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.
Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci örnek sınavı kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
Başöğretmenlik Sınavı ikinci örnek sınavı kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?
Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim'de başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta duyurulacak.
Öğretmenlerin almaya hak kazanacakları sertifikalar, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.
İlgili Haberler
- Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlikte ne kadar maaş artışı olacak?
- Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır? Uzman öğretmenlik başvuru şartları nelerdir?
- Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
-
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Bedel ödeyecekler