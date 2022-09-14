Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı mı? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci örnek soruları...

14 Eylül 2022 Çarşamba, 18:27

''Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" geçen mayıs ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sınava girecek öğretmenler ise, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik yayınlanacak ikinci soru kitapçığını merakla bekliyor. İşte, ayrıntılar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan "Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları" ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.

Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci örnek sınavı kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Başöğretmenlik Sınavı ikinci örnek sınavı kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim'de başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta duyurulacak.

Öğretmenlerin almaya hak kazanacakları sertifikalar, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.