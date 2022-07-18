Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlikte ne kadar maaş artışı olacak?
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri başlıyor! MEB duyurdu! İlk defa düzenlenecek olan uzman öğretmenlik eğitimleri MEBBİS üzerinden yapılacak. Eğitimler bu gece başlıyor. Peki, Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri başladı mı? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerine nereden girilir? İşte merak edilenler....
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Başöğretmen ve Uzman Öğretmenlik Eğitimleri bu gece başlayacak. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Peki uzman öğretmenlikten dolayı öğretmen maaşlarında ne kadar artış olacak? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlıyor?
ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYIP, NE ZAMAN BİTİYOR?
Uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başlayacak.
EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?
Dersler 20-25 dakika aralığında olacak ve uzman öğretmenlik için eğitim 35 iş günü sürecek. Eğitimin bitiş tarihi ise 05 Eylül 2022 olarak belirlendi. Başöğretmenlik eğitimi için ise 45 iş günü sürecek olan dersler, 19 Eylül 2022'de sona erecek.
Öğretmenler, seminerleri günün her saati izleyebilecekler. İsteyen öğretmenler izleyecekleri seminerleri erkenden de bitirebilirler. MEB tarafından engelli öğretmenler için de ayrıca çalışma yapıldı.
BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav için öğretmenler 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek olup, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen Eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.
17 TEMMUZ 2022 TARİHİ İTİBARİYLE UZMAN ÖĞRETMEN, DİĞER ÖĞRETMENLERDEN NE KADAR FAZLA MAAŞ ALIR?
Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.
UZMAN ÖĞRETMENLİKTEN DOLAYI NE KADAR MAAŞ ARTIŞI OLACAK?
1 Ocak 2023'te vergi oranı da yüzde 15'e düşeceğinden, bugün için alınan 507 TL uzman öğretmenlik net tazminat miktarı 1.939,56 TL'ye yükselecektir.
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