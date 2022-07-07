Uzman öğretmenlik programına başvuru sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik eğitim programı ne zaman? Başöğretmenlik eğitim programı ne zaman?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 19:50

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan 614 bin 445 öğretmenin başvurusunun kabul edildiğini söyledi. Başvuruda bulunan öğretmenler, durumlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılabilecek.

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge hükümlerine göre resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitim programına başvurusu kabul edilen adayların söz konusu Yönerge eki Ek-2 ve Ek-3'te yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmış olduklarını belgelendirmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler, MEBBİS üzerinden başvuru yaparak mesleki gelişim çalışmalarına ait belgelerini 7 Temmuz-3 Ekim 2022 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurum aracılığı ile MEBBİS'e yükleyecek.

Resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin, MEBBİS'te kayıtlı mesleki gelişim çalışmalarına ait bilgileri doğrudan ilgili ekrana yansıtıldı. Böylece % 91'e yakın öğretmenin mesleki gelişim çalışmaları tamamlandı. MEBBİS'teki verilerden en az iki mesleki gelişim çalışması bulunanlar, ayrıca belge yüklemeyecekler. MEBBİS'teki verilerde belgesi olmayan ya da belgesi eksik olan öğretmenler/uzman öğretmenler ise eksik olan belgelerini okul/kurum aracılığı ile yükleyecek.

Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmen/uzman öğretmenlerin 7 Temmuz- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında https://basvurular.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kaç adet belge yüklemeleri gerektiğini sorgulamaları ve başvuru yapmaları, daha sonra gerekli belgeler (mesleki gelişim çalışmaları ve yüksek lisans/doktora diplomaları vb.) ile kurumlarının bağlı bulunduğu il/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonuna başvurmaları gerekiyor.

Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin ise mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri görev yaptıkları kurumlarca yürütülecek.