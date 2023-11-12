Yayınlanma: 12.11.2023 - 16:36

Güncelleme: 12.11.2023 - 16:36

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi için geri sayım başladı. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesinin nereden, nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2023 Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi nereden alınır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yeraldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internetadresinden yayımlanacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde,binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.