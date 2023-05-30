Yayınlanma: 30.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 30.05.2023 - 11:30

MEB tarafından düzenlenen ve öğretmenlerin meslekteki kıdemlerini belirlemek amacıyla yapılan uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarının başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Uzman ve başöğretmen başvuruları başladı mı? MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Uzman ve başöğretmen sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekiyor.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı, 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, uzman öğretmenler sınava giriş yapabilmek için https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilirler.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak gibi şartlar aranacaktır.

BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;