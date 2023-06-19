Uzmanlar soruları yorumladı: Matematik belirleyici olacak

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:37

Üniversite sınav maratonu, dün yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi. AYT’ye 2 milyon 573 bin 136 aday girdi. Sınavda adaylar 160 sorunun olduğu dört testten, alanlarına uygun olanları cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40’ar soru soruldu. YDT’ye ise 338 bin 14 aday katıldı. Sınav sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji ve Bilfen Liseleri bölüm başkanlarının yorumları şöyle:

MATEMATİK: Matematik bilgi birikimine sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencilerin başarıyı yakalayabileceği bir sınav. Genel olarak orta güçlükteki sorulardan oluşmakla birlikte ayırt edici soru da var. Ayırt edici soruların işlem yeteneğindeki gücü ve bilgiyi dikkatli kullanmayı ölçtüğünü söyleyebiliriz.Soruların bir kısmındaki işlem uzunluğu öğrencileri yormuş olabilir.

FİZİK: Son yıllarda olduğu gibi işleme dayalı soru sayısı çok az, yoruma dayalı soru sayısı fazladır. Sınavda, günlük hayatta fizik bilgilerinin kullanıldığı örnekleri içeren sorulara da yer verilmiştir. Düzenli çalışan öğrencinin çok zorlanmadan yapacağı bir sınav olduğu söylenebilir.

GEÇEN YILA GÖRE FARKLI

KİMYA: Müfredata uygun kazanımları içermektedir. Soru dağılımı bu seneki özel durumdan dolayı geçen seneye göre farklılık gösterse de sınavın yüzde 30’u 12. sınıf konu kazanımlarını kapsamaktadır. Konulara hakim olan, yorumlayabilen öğrenciler için zorlanmadan yapılabilecek bir sınav olmuş.

BİYOLOJİ: Sınavda temel bilgi sorularının yanı sıra, konulardaki detayları özümsemiş ve yorum gücü yüksek öğrencilerin çözebileceği tarzda sorular bulunmaktadır. Sınava iyi hazırlanan öğrencilerin çalışmalarının karşılığını güzel şekilde alacakları bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Bu testteki sorular öğrencilerin zorlanacağı türden. Sınavdaki metinlerin günlük dile yakın örneklerden seçilmiş olması ise öğrenciler açısından olumlu bir gelişme.

TARİH: Sınav sürecinde disiplinli çalışan ve düzenli konu tekrarları yapan, soru kökünü iyi okuyan tüm öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği düzeyde. Tarih kavram bilgisi, bilgiyi yorumlama yeteneği, kronolojik olayların neden - sonuç ilişkisiyle bağlantılarını kurabilme kazanımları doğrultusunda ayırt edici, zorluk derecesi yüksek soruların belirleyici olacağı bir sınav olmuş.

COĞRAFYA: Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu görülüyor.

FELSEFE: Felsefe sorularından üçü metinden akıl yürütmeyle sonuç çıkarabilme biçiminde, üç soru da kolay nitelikte sorular.

PSİKOLOJİ: Psikoloji soruları bilgi gerektiren, orta kolay nitelikte sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ: Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir. Sosyoloji kolay diyebileceğimiz türden sorulardan oluşmuş.

MANTIK: Sorular, klasik mantık konularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Soruların tamamı kolay nitelikte sorulardan oluşmakta.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular, öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme becerisini ölçmeye yönelik tarzda. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait toplam altı sorunun dördü yorum yapmayı gerektiren diğer iki soru ise öğrencinin temel bilgilerini ölçme amaçlı.