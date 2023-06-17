VELİ-DER: İki çocuktan biri aç ve yoksul

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) dün İstanbul Kartal’da basın açıklaması düzenleyerek 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Raporu’nu açıkladı. Raporda salgın, zamlar, ekonomik kriz ve seçim sonrası artan ekonomik kayıplarla birlikte artan yoksulluğun en çok çocukları etkilediğinin altı çizildi.

Tüm öğrenciler için ücretsiz yemek, su ve düzenli maddi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği belirtilen raporda, “Yoksulluğun, zamların artışı ile beraber en az iki çocuğumuzdan biri açlığı, yoksulluğu yaşıyor. Okullarda yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu kadar önemli bir sorun olan sağlıklı içme suyuna erişimdir” denildi.

Çocukların yoksulluk nedeniyle okullarını kitleler halinde terk etme zorunda bırakıldıklarına dikkat çekilerek “Çocuklarımızın eğitim hakkı talebimize karşı yok denilen bütçelerin aslında olduğunu ancak bize ait olan halkın bütçesinin çocuklarımızın eğitim hakkından yana kullanılmadığını biliyoruz. Son 21 yılda en az 888 çocuk çalıştırılırken iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca laik, kamusal eğitimin tüm çocukların hakkı olduğu vurgusu yapılarak şu ifadeler yer aldı:

“Zorunlu imam hatipleştirme, müfredat değişimi, okullaşma politikası, sınav sistemi değişiklikleri, tarikatlarla eğitimde yapılan protokol ve işbirlikleri ile laik eğitim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Okulöncesi dini eğitim uygulamasına son verilmeli, okul öncesi eğitim tüm çocuklarımıza ücretsiz, kamusal, bilimsel, eşit sağlanmalıdır. 4-6 yaş Kuran kursları eğitim hakkı, çocuk hakları ihlalidir.”

Raporda ayrıca “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) protokolünün iptal edilmesi de istendi.