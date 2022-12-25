Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınırlı okul yemeği açıklamasına Veli-Der’den tepki: 'Tüm öğrencileri kapsamalı'

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

AKP iktidarının 20 yılda yarattığı kriz yurttaşın geçimini zorlaştırırken giderek ağırlaşan tablodan en çok etkilenen kesim çocuklar. Muhalefetin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ortak çabasıyla çocuk açlığı gündeme getirilirken muhalefet partilerinin okullarda ücretsiz yemek talebi AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif T’nin yetersiz beslenme ve bakımsızlıktan yaşamını yitirmesi ise Türkiye’nin vicdanını sızlatmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki gün yaptığı açıklamayla 2022-23 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okulöncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Uygulamadan, taşımalı eğitimden yararlanan ve pansiyonu bulunan okullardaki öğrenciler de faydalanacak.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, bakanın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yılmaz, “Bu koşullarda artık çocuklarımızın eşit, nitelikli eğitim hakkını dahi konuşamıyoruz. Çocuklarımızın gıdaya erişememesi, okul terkleri temel sorunumuz haline geldi” dedi.

Özellikle son iki yıl içerisinde enflasyon nedeniyle yapılan zamlarla her iki çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Yılmaz, “İki çocuklu bir aile için bile çocukların yalnızca okul saatinde ihtiyaç duyduğu beslenmenin aylık maliyetinin nüfusun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı ülke gerçekliğinde aylık gelirin üçte birini aştığına” dikkat çekti.

“6 yaşında çocuğumuzun açlık, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği yüreklerimizi kanatan acı gerçeği yaşıyoruz” diyen Yılmaz, Veli-Der’in yaklaşık iki yıldır ülkenin her yerinde tüm çocuklar için ücretsiz okul yemeği ve içilebilir su kampanyası yürüttüklerine işaret etti. Kampanyaya MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) uzun zamandır kulak tıkadığını belirten Veli-Der Başkanı, “Aylardır ücretsiz okul yemeği ve içilebilir su için mücadele eden velilerin, çocukların kamusal eğitim, beslenme hakkına sahip çıkan herkesin başarısıdır. Ancak MEB’in sınırlı okul yemeği açıklaması çocukların açlık, yetersiz beslenme sorununu karşılamaya yetmez” ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU"

Milli Eğitim Bakanı Özer’in açıklamalarının ardından CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun okullarda ücretsiz yemek verilmesi için yaptığı çağrıyı hatırlatarak, haberi Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek paylaştı. CHP’nin Twitter hesabında “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!” denildi. Kılıçdaroğlu iktidarları döneminde ise okullarda bir öğün ücretsiz yemek vereceklerini söylemişti.