Veli-Der'den MEB'e dönem sonu karnesi: 'Tarikat ve cemaatlerle ilişkiler'e 5 tam not!
Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) dün Kartal Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini 81 ilde yaptığı etkinliklerle değerlendiren Veli-Der, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) verdikleri karneyi de paylaştı. Veli-Der MEB’e verdiği karnede, değerler ve din istismarı edebiyatı, tarikat ve cemaatlerle ilişkilere beş tam not verdi.
Veli-Der üyesi Aysun Eren okuduğu basın açıklamasında kız çocuklarının örgün eğitimden uzaklaşmasına ve öğretmen atamalarına da dikkat çekti.
Eren, artan yoksulluğun öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek,“Yoksullaşmayla beraber eğitimde eşitsizlik Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı. Yetersiz beslenme nedeniyle kız öğrencilerin yüzde 85’i, erkek öğrencilerin yüzde 68’i kansızlık, öğrenme güçlüğü, derslerde bayılma gibi sağlık sorunları yaşamaktadır” dedi.
‘LAİKLİK’ VURGUSU
Eğitimde laikliğe vurgu da yapan Eren, “Laik, kamusal okulöncesi eğitim tüm çocuklarımızın hakkıdır. Zorunlu imam hatipleştirme, müfredat değişimi, sınav sistemi değişiklikleri, tarikatlarla eğitimde yapılan protokol, işbirlikleri ile laik eğitim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, MEB işbirliğiyle her gün yeni açılışlar yapılmaktadır” diye konuştu.
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