Veli-Der'den MEB'e dönem sonu karnesi: 'Tarikat ve cemaatlerle ilişkiler'e 5 tam not!

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

Veli-Der üyesi Aysun Eren okuduğu basın açıklamasında kız çocuklarının örgün eğitimden uzaklaşmasına ve öğretmen atamalarına da dikkat çekti.

Eren, artan yoksulluğun öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek,“Yoksullaşmayla beraber eğitimde eşitsizlik Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı. Yetersiz beslenme nedeniyle kız öğrencilerin yüzde 85’i, erkek öğrencilerin yüzde 68’i kansızlık, öğrenme güçlüğü, derslerde bayılma gibi sağlık sorunları yaşamaktadır” dedi.

‘LAİKLİK’ VURGUSU

Eğitimde laikliğe vurgu da yapan Eren, “Laik, kamusal okulöncesi eğitim tüm çocuklarımızın hakkıdır. Zorunlu imam hatipleştirme, müfredat değişimi, sınav sistemi değişiklikleri, tarikatlarla eğitimde yapılan protokol, işbirlikleri ile laik eğitim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, MEB işbirliğiyle her gün yeni açılışlar yapılmaktadır” diye konuştu.