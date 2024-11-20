Veliler, çocuklarını cep telefonunun ışığıyla arıyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

İzmir’de yıkım kararı alınan Özgiller Dalan İlkokulu’nun öğrencileri, Şemikler Girne Ortaokulu’na taşındı. Plansız sürecin mağdur ettiği öğrenciler geç saatlere kadar okulda kalırken veliler, çevrede yeterli aydınlatma olmadığı için karanlıkta çocuklarını cep telefonunun ışığıyla arıyor.

Okulda, 1. ve 4. sınıf öğrencileri derslere öğleden sonra 14.00’te başlıyor ve akşam 18.45’te bitiriyor. Bu, özellikle küçük yaşlardaki çocukların dinlenme, ödev yapma, uyku ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarını da zorlaştırıyor.

Eğitim hakkının temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan veliler, “Çocuklarımız karanlıkta eğitim görmeye mahkûm ediliyor” diyor.

Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Dantel de Milli Eğitim Bakanlığı’nın tasarruf politikasını eleştirdi: “Yaz saati uygulaması, özellikle ikili eğitim ve taşımalı eğitim gören okulları daha fazla etkiliyor. Eğitimde tasarruf yapılamaz.”