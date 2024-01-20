Veliler, özel okullarda yüzde 300'ü bulan zamlara isyan etti: Fiyatlar uçtu

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

Özel okul ücretlerine yapılan zamlar velileri isyan ettirdi. 2024-2025 öğretim yılı erken kayıt dönemi kaosla başlamıştı. Veliler kaygıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “zam oranı” açıklaması beklerken bakanlık ise ücret artışı için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formülü işaret etmişti. Buna göre yüzde 57 civarında yapılması gerekirken bazı okullarda bu rakamın çok üstüne çıkan zamlar tepkilere neden oldu.

Bazı veliler, “Yapılan zam oranları yüzde 100’den bile çok. Hele yemek ücretlerine yapılan zamlardan sonra ne yapacağımızı şaşırdık” dedi. Balıkesir’de bir özel okul, geçen yıl kitap, yemek ve eğitim ücreti olarak 63 bin TL’ye kaydettiği öğrenciden bu yıl 180 bin TL istedi. Çocuğu bu okulda eğitim gören bir veli, “Bu yıl oran filan yok. Geçen yıl bu rakamın 33 bini eğitim ücretiydi, şimdi eğitim için 105 bin TL istiyorlar” dedi. Bir okuldan velilere gönderilen yazıda ise “Özel okul derneklerinin bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde yeni dönem kayıt yenileme ücretlerine en az yüzde 80 oranında zam yapılması gerektiğini iletmişlerdi ve dernekler taleplerinin olumlu karşılanacağı görüşündeler. 31 Ocak 2024 tarihine kadar esas aldığımız zam oranı yüzde 59.40’tır. 31 Ocak’tan sonra eğitim ve yemek ücretlerinde yeni fiyatlar geçerli olacaktır” dendi.

Özel okulların bazılarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdahil olmadığı yemek ücretlerinde anormal artışlar yapıldı. Velilerden 60, 80, 100 bin TL isteyen okullar oldu. Özel okullarda yemek isteğe bağlı ama zorunlu gibi algılanıyor. Çocuklarının zaten okulda çok az yediğini söyleyen veliler, yemek hizmeti almaya kendilerini mecbur hissettiklerini söylüyor. Bir veli, “Beslenme çantası ile yollasak çocuk nerede yiyecek? Arkadaşlarından ayrı kalmış olacak. Okul da zaten kolaylık göstermiyor. Mecburuz yenmeyen yemeklerin parasını vermeye” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri eğitim ücretlerine zam oranının yüzde 60’tan fazla olduğunu düşünen velilerin şikayet edebileceğini söyledi.

‘YÖNETMELİK NİYE VAR?’

Bu yılki okul ücretini nasıl ödeyeceğini bilemeyen bir veli isyanını şu sözlerle dile getirdi: “2023-2024 yılı eğitim ücreti olarak 100 bin TL ödemiştim. Servis, kitaplar, yemek ve kıyafet bu ödediğim ücrete dahil değildi. Bu yıl bizden 3. sınıfa geçiş için 190 bin TL isteniyor ve yine yemek, kitaplar, yol ve genel gider bu ücretin içinde değil. Devletin açıkladığı ve yönetmelikte yazan ÜFE artışıyla yüzde 57+5 eğitim sınırlandırması yüzdesi belli olduğu halde okul, yüzde 80 hatta 90 zam yaptığını söylüyor.

Her okul istediği gibi artış yapabilme hakkına sahipse o zaman bakanlığın yayımladığı bu yönetmelik niye var? Hukuksuz bir işlem yapılıyor ve kimse sesini çıkarmıyor. İlgili kurumlara seslenmek istiyorum. Yemek, genel gider ve kitaplarda bir sınırlama getirmiyorsunuz. O zaman eğitime getirdiğiniz sınırlamaya okulların uyup uymadığını kontrol edin.”