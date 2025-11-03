VGM’nin (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2025-2026 eğitim yılı için ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

Sonuçlar açıklandığında VGM’nin resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Önceki dönem sonuç tarihleri kaynak alındığında VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım sonu – aralık başı aralığında duyurulması bekleniyor.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.