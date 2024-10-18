Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:18

Güncelleme: 18.10.2024 - 15:18

2024-2025 KYK burs ve kredi sonuçları, 13 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından merak konusu oldu. Başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı sonuç açıklamasını beklemeye başladı. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

Geçen yıl KYK burs başvuruları ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu nedenle, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının da bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.