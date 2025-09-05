VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları ile öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları başladı mı?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

VGM bursu için başvuru açıklaması henüz müdürlük tarafından gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene için ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim bursu başvuruları da 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 2025-2026 yılı için de benzer tarihlerin uygulanması öngörülüyor. Başvurular genellikle, başvuruların başlamasından 15 gün kadar önce duyuruluyor.

2025 VGM BURS TUTARLARI

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim için aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 3000,00 TL olarak belirlendi.