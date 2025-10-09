Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurularının 21 Ekim 2025’te başlayacağını açıkladı. Peki, VGM yükseköğretim burs başvuru başladı mı? VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU BAŞLADI MI?

VGM, burs başvurularının yalnızca kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını belirterek, sahte sayfalar veya sosyal medya hesapları aracılığıyla yönlendirmelere karşı öğrencileri uyardı ve "Genel Müdürlüğümüz burslarıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı sitelerde yapılan haberlere itibar edilmemeli, kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar üzerinden başvuru yapılmamalıdır." ifadelerini paylaştı.

ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SÜRECİ 15 EKİM'DE SONA ERECEK

2025–2026 eğitim yılında ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim 2025’te başlayıp 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar sürecek; yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına ise www.vgm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına www.vgm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.