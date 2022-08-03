CHP'li Yıldırım Kaya ve avukat Ruşen Gültekin'den KPSS hakkında büyük iddia!
Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok sayıda sorunun ve şıkların, özel bir yayınevine ait deneme sınavlarıyla aynı olduğu iddiası gündemi sarstı. ÖSYM, konuyla ilgili, “asılsız” açıklaması yaparken, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve avukat Ruşen Gültekin, bir ay önce 432 personelin yerinin değiştirilmesi hakkında Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ye giren adaylar, cevap anahtarının yayınlanmasıyla birlikte Twitter'de soruların sızdırıldığını iddia ederek, 'KPSS'de ikinci FETÖ operasyonu' etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.
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