Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

18.11.2025 10:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım Pazar günü uygulandı. Peki, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) gerçekleştirildi. Peki, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Image

2025-YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.

2025-YDS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM resmi sitesinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

İlgili Konular: #ösym #Sınav sonucu #YDUS