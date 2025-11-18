Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) gerçekleştirildi. Peki, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
2025-YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.
2025-YDS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM resmi sitesinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.