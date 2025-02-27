Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.
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