Yayınlanma: 04.02.2024 - 13:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 13:05

"Yarıyıl tatili uzatıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Ders başı yapacak milyonlarca öğrenci bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı?

5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Eğitim öğretim takvimine göre 4 Şubat 2024 Pazar günü yarıyıl tatilinin son günü olacak. Dolayısıyla 5 Şubat 2024 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak. Tatilin sona ermesinin ardından okullarda ikinci dönem başlayacak.

NİSAN AYINDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ OLACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın tamamının hafta içine denk gelmesiyle birlikte okullarda tatil 9 güne çıkabilir. Konuya ilişkin karar ise önümüzdeki haftalarda verilecek. Ramazan Bayramı’nın idrak edileceği tarihler ise şöyle:

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.