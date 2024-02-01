6 Şubat tatil mi olacak? 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin dört bir yanında anma törenleri gerçekleşecek. Peki, 6 Şubat tatil mi olacak? 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından 6 Şubat'ın resmi tatil olup olmayacağı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, 6 Şubat tatil mi olacak? 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin yıldönümünde konuşan Ali Önat, “Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik” dedi. Önat bu taleplerinin olumlu karşılandığını söyleyerek toplumun duygusal ve manevi ihtiyaçlarına hizmet etmek amacı ile böyle bir girişimde bulunduklarını iletti. MHP'nin talebinin kabul görmesi halinde 6 Şubat tarihi Adıyaman'da resmi tatil olacaktır.
OKULLAR 6 ŞUBAT'TA TATİL Mİ?
MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın talebi doğrultusunda yaşanan deprem felaketinin yıldönümünün resmi tatil olarak kabul görülmesi durumunda Adıyaman'da 6 Şubat okullar tatil olacaktır. Ancak şu ana kadar bir bilgilendirme gelmediğinden dolayı okullar 6 Şubat tarihinde tatil değildir.
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