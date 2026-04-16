14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te yaşanan olayın ardından Türkiye, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı. Okullarda gerçekleşen saldırıda can kayıpları yaşandığı bildirildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü okullar var mı?

Yaşanan olayların ardından valiliklerden gelen açıklamaya göre 17 Nisan Cuma günü Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi.

Ancak Türkiye genelinde bir tatil kararı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.