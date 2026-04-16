Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü okullar var mı?

Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü okullar var mı?

16.04.2026 20:24:00
Haber Merkezi
Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü okullar var mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü okullar var mı?

14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te yaşanan olayın ardından Türkiye, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı. Okullarda gerçekleşen saldırıda can kayıpları yaşandığı bildirildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü okullar var mı?

17 NİSAN CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Yaşanan olayların ardından valiliklerden gelen açıklamaya göre 17 Nisan Cuma günü Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi.

Ancak Türkiye genelinde bir tatil kararı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. 

 

