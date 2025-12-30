Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, 31 Aralık Çarşamba günü kar tatili olan iller ve ilçeler...

YARIN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL?

Bolu’da, 3 gündür süren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

Gaziantep’te, Meteoroloji’den alınan yoğun kar yağışı uyarıları doğrultusunda il genelinde okullar 31 Aralık günü tatil edildi. Karar, Vali Kemal Çeber tarafından duyuruldu.

Siirt’te, yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli ve 0–6 yaş çocuğu bulunan kamu personeli idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş’ta, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş ya da anaokuluna giden kamu çalışanları idari izinli olacak.

Batman’da, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 31 Aralık günü eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

Bitlis’te, aşırı soğuk, buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle 30 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde eğitime 2 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli olacak.

Elazığ’da da benzer gerekçelerle 30 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. İdari izin uygulaması engelli, malul ve hamile kamu personelini kapsıyor.