Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? Karne günü ne zaman?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:26

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:26

Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2022'de başladıkları eğitim yılında ilk ara tatiline 14 Kasım 2022'de çıkmıştı. 21 Kasım'da tekrar ders başı yapan öğrenciler yarıyıl tatilini iple çekiyor.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak Cuma günü 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.