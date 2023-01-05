2023-2024 özel okul zam oranı belli oldu mu? 2023-2024 özel okul zam oranı ne kadar?
Özel okulların 2023-2024'te yapacakları zam oranı veliler tarafından merak ediliyordu. Peki, 2023-2024 özel okul zam oranı belli oldu mu? 2023-2024 özel okul zam oranı ne kadar?
Özel okulda okuyan öğrencilerin velileri, 2023-2024 sezonunda özel okullara gelecek olan zam oranını merak ediyor. ''2023-2024 özel okul zam oranı belli oldu mu?'' sorusu sık sık araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okul temsilcileriyle bir araya geldi. İşte ayrıntılar...
2023-2024 ÖZEL OKUL ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
2023-2024 özel okul zam oranı belli oldu.
2023-2024 ÖZEL OKUL ZAM ORANI NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okul temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantının ardından, zam oranında değişikliğe gidildiği belirtildi. Geçen sene yüzde 36 ile sınırlandırılmış olan özel okul zam oranı, bu sene yüzde 65 olarak belirlendi.
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