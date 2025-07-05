ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek. Peki, YDS/2 ne zaman? YDS/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?





2025 YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/2 sınavı 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.

YDS/2 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek.

68 bin 666 adayın başvuru yaptığı ve emniyet görevlisi dahil 10 bin 533 kişinin görev yapacağı sınavda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda 180 dakika cevaplama süresi verilecek.



