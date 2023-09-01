YDS-2 tarihi ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman? YDS-2 başvuruları başladı mı? YDS-2 başvuruları nasıl yapılır?
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın ikincisi YDS-2'nin tarihi adaylar tarafından merak edilmeye başladı. Peki, YDS-2 başvuruları başladı mı? YDS-2 ne zaman yapılacak? 2023 YDS-2 tarihi ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman? YDS-2 başvuruları nasıl yapılır?
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) heyecanı sürüyor. Mart ayında birincisi tamamlanan sınavın, ikinci oturumunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adaylar YDS-2 tarihini dört gözle bekliyor. Peki, YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS-2 tarihi ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman? İşte YDS takvimi...
YDS-2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS-2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular 1 Eylül 2023 itibarıyla başladı. 11 Eylül'e kadar sınav başvuruları devam edecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.
YDS'DE KAÇ SORU VAR?
Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek.
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