YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminde YDS 2 başvuruları bitiş ve başlangıç tarihi duyuruldu. Peki, YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?

YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:25

Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/2 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor.  Peki, YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.


Etiketler: #yds 2 #YDS #ne zaman

İlgili Haberler

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Sınav tarihi açıklandı

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Sınav tarihi açıklandı
AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF üç ders sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF üç ders sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler