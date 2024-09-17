Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:25

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:25

Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/2 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Peki, YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.