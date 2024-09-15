AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF üç ders sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
2023-2024 Eğitim yılının AUZEF üç ders sınav tarihi 14 Eylül 2024 olarak takvimde yerini aldı. Peki, AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF üç ders sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı bugün uygulandı. Peki, AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF üç ders sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
AUZEF ÜÇ DERS SINAVI BUGÜN SAAT KAÇTA?
AUZEF üç ders sınavı 14 Eylül 2024 Cumartesi saat 14.00’te başlayacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF Sınav giriş belgeleri; http://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine, AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile girerek ulaşabilirsiniz.
AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF üç ders sınavı soru kirapçığı ve cevap anahtarı sınav tamamlandıktan sonra gün içinde paylaşılması bekleniyor.
AUZEF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF üç ders sınavı sonuçları tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
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