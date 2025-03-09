Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:14

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:14

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleşirken gözler YDS sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki, YDS cevap anahtarı yayımlandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Sınavın bitiminin ardından ÖSYM AİS ekranından adayların erişimine açılacak. Sorular ve cevap anahtarı yayımlandığında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025 YDS/1 sonuçları, 4 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/1, akademik kariyer yapacak binlerce aday için büyük önem taşıyor. 2025 YDS/1 sınavı 180 dakika (3 saat) sürecek. Engelli adaylar için ise 30 dakikalık ek süre tanınacak.