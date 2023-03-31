YDS giriş belgesi nasıl alınır? 2023-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı?

YDS bu yıl ilk kez nisan ayında düzenlenecek. 2023-YDS/1 sınavına girecek olan adaylar sınav giriş merkezlerini merak ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:57
YDS giriş belgesi nasıl alınır? 2023-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı?
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2023-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden  yapılacak.

2023-YDS/1 SINAV YERLERI AÇIKLANDI MI?

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek

YDS NE ZAMAN?

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.


YDS 2023-YDS/1

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