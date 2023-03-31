YDS giriş belgesi nasıl alınır? 2023-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı?
YDS bu yıl ilk kez nisan ayında düzenlenecek. 2023-YDS/1 sınavına girecek olan adaylar sınav giriş merkezlerini merak ediyor.
2023-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden yapılacak.
2023-YDS/1 SINAV YERLERI AÇIKLANDI MI?
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek
YDS NE ZAMAN?
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler