TİP'te milletvekili adaylığı başvuruları sona erdi: 1397 başvuru yapıldı!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:32

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 15:37

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili adaylığı başvuruları dün itibariyle sona erdi. Seçime, 55’e yakın seçim çevresinde, kendi adaylarıyla girmeyi planlayan TİP, adaylık başvurusu için ücret talebinde bulunmadı.

GIDA VE HİJYEN KOLİSİ İLE 1397 BAŞVURU!

Aday adaylığı başvuru koşulu olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisiyle yapılan başvurularda, Genel Merkez’e ulaşan toplam başvuru sayısı 1397.

Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı.

Adaylık için 18-25 yaş aralığında 220 kişi, 25-35 yaş aralığında 479 kişi, 35-44 yaş aralığında 565 kişi ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.

ÖZ VE GÖKTEPE DE ADAY

Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında aday adaylığı başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu Tren Katliamı'nda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.