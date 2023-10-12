Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:52

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:52

ÖSYM'nin YDS/2 sınav yerlerini ne zaman duyuracağı merak konusu oldu. Peki, YDS sınav yerleri açıklandı mı? YDS/2 sınav yerleri ne zaman açılanacak? YDS sınav yeri nasıl öğrenilir?

YDS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 22 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı

YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2023/YDS-2 sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin web sitesinden yazdırılarak, çıktı olarak alınacaktır.

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YDS-2 NE ZAMAN?

YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.