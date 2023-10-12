AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF ara sınavları online mı olacak?
AUZEF ara sınavları ne zaman, sorusu öğrencilerin gündeminde. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF ara sınavları online mı olacak?
Eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer alan AUZEF ara sınav takvimi yayınlandı. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF ara sınavları online mı olacak?
AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?
Sınavların uygulanış şekli henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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