5 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sınavının ardından adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS/1 sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2026-YDS/1 sonuçlarının 30 Nisan Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Ayrıca sonuçlar, ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla da görüntülenebilecek.