Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:17

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:17

Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta uygulanacak. Peki, YDS/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YDS/1 başvuruları nasıl yapılır?

2025 YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ: YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 29 Ocak tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.