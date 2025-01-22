YDS/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YDS/1 başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. Peki, YDS/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YDS/1 başvuruları nasıl yapılır?
Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta uygulanacak. Peki, YDS/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? YDS/1 başvuruları nasıl yapılır?
2025 YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ: YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 29 Ocak tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.
2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.
Etiketler: #YDS sınavı #YDS
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