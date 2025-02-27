Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 YDS/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine 27 Şubat 2025 saat 14.00 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet adresinden erişebilir. Belgeyi görüntülemek ve indirmek için T.C. kimlik numarası ile aday şifresi gerekmektedir. Sınav günü, adayların sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgesi olmayan adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.